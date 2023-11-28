RT в Telegram
Подпишись

Рябков: Россия предложила всем странам мира не размещать оружие в космосе

Короткая ссылка
Россия предлагает всем странам мира присоединиться к обязательствам о неразмещении первыми оружия в космосе, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на фоне запуска КНДР разведспутника.
Рябков: Россия предложила всем странам мира не размещать оружие в космосе
  • РИА Новости

«Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе», — цитирует его ТАСС.

27 ноября постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что запуск КНДР разведывательного спутника был спровоцирован дестабилизацией ситуации в регионе, которая создаётся безрассудными действиями США и их сторонников.

Агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), КНДР сообщило, что разведывательный спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев Соединённых Штатов на военно-морской базе в Норфолке.

В Пентагоне эти данные не подтвердили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить