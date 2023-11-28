RT в Telegram
Подпишись

WP: Госдеп заявил врачу, что 61 год назад он стал гражданином США по ошибке

Короткая ссылка
Врачу из США с иранскими корнями Сиявашу Собхани в Госдепе сообщили, что 61 год назад при рождении ему по ошибке выдали американское гражданство.

Об этом информирует Washington Post.

Как отмечается в материале, во время замены паспорта в Госдепе обнаружили, что врач, несмотря на то, что он родился в Вашингтоне и всю жизнь прожил в Соединённых Штатах, не имел права на гражданство, так как его отец был иранским дипломатом.

По словам Собхани, для него это «стало шоком», поскольку он жил в этой стране, платил налоги, голосовал за президентов и «служил жителям северной Вирджинии».

15 ноября глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью RT заявил, что не видит со стороны Ирана стремления к масштабной войне в регионе, но его сдержанность не следует воспринимать как слабость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить