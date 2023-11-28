WP: Госдеп заявил врачу, что 61 год назад он стал гражданином США по ошибке

Врачу из США с иранскими корнями Сиявашу Собхани в Госдепе сообщили, что 61 год назад при рождении ему по ошибке выдали американское гражданство.

Об этом информирует Washington Post.

Как отмечается в материале, во время замены паспорта в Госдепе обнаружили, что врач, несмотря на то, что он родился в Вашингтоне и всю жизнь прожил в Соединённых Штатах, не имел права на гражданство, так как его отец был иранским дипломатом.

По словам Собхани, для него это «стало шоком», поскольку он жил в этой стране, платил налоги, голосовал за президентов и «служил жителям северной Вирджинии».

15 ноября глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью RT заявил, что не видит со стороны Ирана стремления к масштабной войне в регионе, но его сдержанность не следует воспринимать как слабость.