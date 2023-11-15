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Лавров: восприятие сдержанности Ирана как слабости будет большой ошибкой

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Глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью RT заявил, что не видит со стороны Ирана стремления к масштабной войне в регионе, но его сдержанность не следует воспринимать как слабость.
Лавров: восприятие сдержанности Ирана как слабости будет большой ошибкой
  • РИА Новости

«Я не вижу никакого стремления со стороны Ирана или какой-либо другой страны к масштабной войне в регионе. Проблема в том, что если эта сдержанность будет воспринята как слабость, как зелёный свет: делать всё, что заблагорассудится в Газе, — это будет большой ошибкой», — сказал министр.

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани ранее пригрозил США нанесением серьёзного удара, если американская сторона не остановит войну в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном, но ответит в случае атаки на своих представителей в ходе палестино-израильского конфликта.

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