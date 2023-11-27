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Столтенберг призвал к продлению паузы в Газе для доставки дополнительной помощи

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НАТО призывает к продлению паузы в боевых действиях в секторе Газа для доставки гумпомощи в регион, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг призвал к продлению паузы в Газе для доставки дополнительной помощи
  • РИА Новости

«Я призываю продлить паузу, что позволит (доставить. — RT) очень необходимую помощь населению и освободить больше заложников», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пауза в Газе должна быть продлена для политического решения конфликта.

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль не придерживается выполнения всех пунктов, которые были указаны в договоре о временном прекращении боевых действий.

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