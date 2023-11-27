Столтенберг призвал к продлению паузы в Газе для доставки дополнительной помощи
- РИА Новости
«Я призываю продлить паузу, что позволит (доставить. — RT) очень необходимую помощь населению и освободить больше заложников», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пауза в Газе должна быть продлена для политического решения конфликта.
Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль не придерживается выполнения всех пунктов, которые были указаны в договоре о временном прекращении боевых действий.