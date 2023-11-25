В ХАМАС заявили о нарушениях Израилем соглашения о режиме тишины
- AFP
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Во время пресс-конференции в Бейруте он отметил, что речь идёт о нарушениях в сфере безопасности и открытия огня по народу Палестины, а также числе грузовиков, которые должны были приехать на север Газы, передаёт РИА Новости.
Хамдан подчеркнул, что ХАМАС рассказал посредникам о нарушениях соглашения Израилем.
Ранее он заявил, что Израиль совершил военное преступление, когда штурмовал больницу «Аль-Шифа» в секторе Газа при помощи танков.