В ХАМАС заявили о нарушениях Израилем соглашения о режиме тишины

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль не придерживается выполнения всех пунктов, которые были указаны в договоре о временном прекращении боевых действий.

Во время пресс-конференции в Бейруте он отметил, что речь идёт о нарушениях в сфере безопасности и открытия огня по народу Палестины, а также числе грузовиков, которые должны были приехать на север Газы, передаёт РИА Новости.

Хамдан подчеркнул, что ХАМАС рассказал посредникам о нарушениях соглашения Израилем.

Ранее он заявил, что Израиль совершил военное преступление, когда штурмовал больницу «Аль-Шифа» в секторе Газа при помощи танков.