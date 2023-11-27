Боррель: пауза в Газе должна быть продлена для политического решения конфликта

Приостановка боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа должна быть продлена для нахождения политического решения конфликта. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Пауза в боевых действиях должна быть продлена, чтобы получить возможность политического решения конфликта», — приводит ТАСС его слова.

Боррель подчеркнул, что необходимо разрешить конфликт на основании принципа двух государств.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль не придерживается выполнения всех пунктов, которые были указаны в договоре о временном прекращении боевых действий.