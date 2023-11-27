Боррель: пауза в Газе должна быть продлена для политического решения конфликта
- РИА Новости
«Пауза в боевых действиях должна быть продлена, чтобы получить возможность политического решения конфликта», — приводит ТАСС его слова.
Боррель подчеркнул, что необходимо разрешить конфликт на основании принципа двух государств.
Ранее представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль не придерживается выполнения всех пунктов, которые были указаны в договоре о временном прекращении боевых действий.