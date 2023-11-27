В Чехии 27 ноября пройдёт самая крупная забастовка профсоюзов в истории страны
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедул.
По его словам, целью забастовки состоит в том, чтобы заставить правительство республики «задуматься» о том, что происходит в обществе.
«Если они думают, что от такой акции можно отмахнуться, как бы не заметить её, то в таком случае настроение в обществе может стать ещё хуже», — сказал Стршедул.
Ранее молдавские фермеры провели акцию протеста у здания правительства.
Также в Берлине прошло шествие за урегулирование в Газе и на Украине.