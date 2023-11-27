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В Чехии 27 ноября пройдёт самая крупная забастовка профсоюзов в истории страны

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Крупнейшая в истории Чехии забастовка профсоюзов пройдёт 27 ноября и охватит сотни предприятий и фирм примерно с 1 млн работников, а также персонал 70% школьных учреждений.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедул.

По его словам, целью забастовки состоит в том, чтобы заставить правительство республики «задуматься» о том, что происходит в обществе.

«Если они думают, что от такой акции можно отмахнуться, как бы не заметить её, то в таком случае настроение в обществе может стать ещё хуже», — сказал Стршедул.

Ранее молдавские фермеры провели акцию протеста у здания правительства.

Также в Берлине прошло шествие за урегулирование в Газе и на Украине.

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