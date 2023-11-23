Молдавские фермеры проводят акцию протеста у здания правительства

Группа протестующих фермеров пикетирует здание правительства Молдавии в центре Кишинёва.

Об этом пишет Sputnik Молдова.

«Здесь идёт борьба за модель сельского хозяйства и модель сельского развития, какое оно будет, какими будут сёла, будет ли дальше вал миграции, или всё же тут будут настоящие фермеры по примеру, как это в Польше, Чехии, Словакии, где аграрии из сёл являются основой сельского хозяйства», — заявил лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Ранее молдавская ассоциация «Сила фермеров» заявила в своих соцсетях о намерении аграриев Молдавии продолжить протесты в связи с запоздалостью решений Минсельхоза страны.