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Молдавские фермеры решили продолжить протесты

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Молдавская ассоциация «Сила фермеров» заявила в своих соцсетях о намерении аграриев Молдавии продолжить протесты в связи с запоздалостью решений Минсельхоза страны.
Молдавские фермеры решили продолжить протесты
  • Gettyimages.ru
  • © Zoonar RF

«Ассоциация «Сила фермеров» объявляет, что продолжает подготовку к акции протеста, которая была объявлена на 22 ноября», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим отмечается, что 20 ноября в 12:30 представители ассоциации попытаются провести переговоры с министром сельского хозяйства, где ему представят проект положения комиссии по ЧС с требованиями и предложениями к властям страны.

В ассоциации добавили, что она готова к компромиссным решениям.

Ранее сообщалось, что сельхозпроизводители из Молдавии призвали ввести режим ЧП в аграрном секторе.

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