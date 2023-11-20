Молдавские фермеры решили продолжить протесты

Молдавская ассоциация «Сила фермеров» заявила в своих соцсетях о намерении аграриев Молдавии продолжить протесты в связи с запоздалостью решений Минсельхоза страны.

«Ассоциация «Сила фермеров» объявляет, что продолжает подготовку к акции протеста, которая была объявлена на 22 ноября», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим отмечается, что 20 ноября в 12:30 представители ассоциации попытаются провести переговоры с министром сельского хозяйства, где ему представят проект положения комиссии по ЧС с требованиями и предложениями к властям страны.

В ассоциации добавили, что она готова к компромиссным решениям.

Ранее сообщалось, что сельхозпроизводители из Молдавии призвали ввести режим ЧП в аграрном секторе.