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Молдавские фермеры собираются приехать на протест в Кишинёв на тракторах

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Молдавские фермеры собираются 22 ноября принять участие в массовой акции протеста в Кишинёве с использованием сельскохозяйственной техники, так как многие аграрии находятся на грани банкротства, говорится в сообщении пресс-службы ассоциации «Сила фермеров».
Молдавские фермеры собираются приехать на протест в Кишинёв на тракторах
  • Gettyimages.ru

Организаторы протеста сообщили, что попытки решить проблемы диалогом провалились. По мнению фермеров, правительство их не слышит и превращает страну в «вотчину транснациональных холдингов, которым не нужны сёла», передаёт РИА Новости.

Протестующие аграрии требуют ввести мораторий на начисление штрафов и возбуждение процедур по неплатёжеспособности в отношении микро-, малых и средних сельхозпроизводителей.

Кроме того, фермеры собираются добиться финансирования схем прямых выплат за гектар.

Ранее сообщалось, что сельхозпроизводители из Молдавии призвали ввести режим ЧП в аграрном секторе.

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