Молдавские фермеры призвали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

Сельхозпроизводители из Молдавии требуют ввести режим чрезвычайного положения в аграрном секторе в связи с проблемами с погашением кредитов, сообщил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко.

По его словам, в организацию ежедневно звонят фермеры, собственность которых конфисковали банки, поставщики и кредиторы, а некоторые даже лишаются домов.

«Мы продолжаем требовать введения чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе, чтобы освободить фермеров от ответственности перед кредиторами, отсрочить сроки погашения кредитов», — цитирует Мирзенко РИА Новости.

Ранее министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу заявил, что Бухарест вводит ограничения на импорт молдавских и украинских зерновых.