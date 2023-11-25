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РИА Новости: в Берлине прошло шествие за урегулирование в Газе и на Украине

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Многотысячная акция протеста против поставок вооружений Украине и за дипломатическое решение украинского и палестино-израильского конфликтов прошла в Берлине.
РИА Новости: в Берлине прошло шествие за урегулирование в Газе и на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места проведения шествия.

Акцию организовала немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая недавно покинула состав партии «Левые». Во вступительной речи она обвинила правительство Германии в применении двойных стандартов в оценке украинского конфликта, а также «беспощадных бомбардировок» в Газе.

Кроме того, Вагенкнехт раскритиковала расходы Берлина на бундесвер и производство оружия, в то время как в стране есть другие проблемы.

Ранее сообщалось, что порядка 4 тыс. человек в Берлине приняли участие в акции против поддержки Киева.

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