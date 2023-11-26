Глава МИД Литвы: Украина перестанет существовать, если поддастся усталости

Украина перестанет существовать, если поддастся усталости от конфликта, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Он отметил, что соответствующие признаки всё больше проскальзывают в позиции Запада.

«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — заявил политик.

Ландсбергис призвал Запад бороться с этим, так как обладает достаточной «структурной мощью» для оказания поддержки Украине.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что интерес к Украине будет угасать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта.

Газета Financial Times писала, что мир начинает уставать от Украины из-за её нежелания начинать переговоры.