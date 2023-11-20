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Секретарь СНБО спрогнозировал падение интереса к Украине из-за других конфликтов

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Интерес к Украине будет угасать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Секретарь СНБО спрогнозировал падение интереса к Украине из-за других конфликтов
  • AP
  • © Alex Babenko

По его словам, всё это влияет на поддержку Украины со стороны партнёров.

«Исходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация. Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, в Центральной Азии, вокруг Арктики и за обладание ресурсами», — сказал Данилов.

Он также признал, что Запад устанет от украинского конфликта, и призвал консолидироваться в вопросе дальнейшей поддержки Киева.

Ранее газета Financial Times отметила, что мир начинает уставать от Украины из-за её нежелания начинать переговоры.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о прекращении его республикой поставок оружия и боеприпасов Украине.

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