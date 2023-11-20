Секретарь СНБО спрогнозировал падение интереса к Украине из-за других конфликтов
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По его словам, всё это влияет на поддержку Украины со стороны партнёров.
«Исходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация. Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, в Центральной Азии, вокруг Арктики и за обладание ресурсами», — сказал Данилов.
Он также признал, что Запад устанет от украинского конфликта, и призвал консолидироваться в вопросе дальнейшей поддержки Киева.
Ранее газета Financial Times отметила, что мир начинает уставать от Украины из-за её нежелания начинать переговоры.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о прекращении его республикой поставок оружия и боеприпасов Украине.