Секретарь СНБО спрогнозировал падение интереса к Украине из-за других конфликтов

Интерес к Украине будет угасать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, всё это влияет на поддержку Украины со стороны партнёров.

«Исходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация. Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, в Центральной Азии, вокруг Арктики и за обладание ресурсами», — сказал Данилов.

Он также признал, что Запад устанет от украинского конфликта, и призвал консолидироваться в вопросе дальнейшей поддержки Киева.

Ранее газета Financial Times отметила, что мир начинает уставать от Украины из-за её нежелания начинать переговоры.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о прекращении его республикой поставок оружия и боеприпасов Украине.