Аналитики объяснили, почему журналисты BBC обвинили корпорацию в двойных стандартах

Эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов и эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с RT прокомментировали сообщение о том, что журналисты BBC обвинили корпорацию в двойных стандартах при освещении палестино-израильского конфликта.

Вавилов отметил, что на двойных стандартах строится политика западных стран.

«С одной стороны, они плачут и сокрушаются, сколько людей погибло, сколько детей погибло, а с другой, — подкачивают тот же Израиль помощью и вооружением», — рассказал собеседник RT.

По его словам, среди журналистов всё же найдутся те, кто будет освещать палестино-израильский конфликт.

«Скажем, Херш, который достаточно объективно и взвешенно, без всяких двойных стандартов, освещает тот или иной феномен в развитии событий. Такие люди, несомненно, будут, которые и знают подоплёку, и знают, что творится на самом деле, и соответствующим образом не учитывают политизированный подход, стремясь донести правду до мирового сообщества. Но общий настрой массмедиа диктуется правящим классом», — добавил аналитик.

Балмасов обратил особое внимание на то, что западные СМИ финансируются конкретными группировками, связанными с капиталом, имеющим определённое национальное происхождение.

«То есть журналистов заставляют отрабатывать деньги те, кто финансирует эти СМИ. Это мир капитала. А эта (ситуация. — RT) — лишнее подтверждение тому, что есть заданность определённой подачи информации. Но на самом деле, когда реально гибнут мирные люди и речь идёт о крови детей, тогда даже западные журналисты, давно привыкшие к тому, что работают «на дядю» и являются «голосом Саурона», начинают бунтовать», — заключил собеседник RT.

Ранее журналисты BBC обвинили корпорацию в двойных стандартах при освещении палестино-израильского конфликта.

В своём письме они попросили не называть их имён и рассказали, что термины «резня» и «зверства» им можно использовать только в рассказах о ХАМАС, «изображая группировку единственным виновником насилия в регионе».