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Немецкий бизнесмен Дотком назвал обещания ЕС Украине символичными

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Обещания Евросоюза для Украины носят всего лишь символический характер, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь символический характер. ЕС не поставляет Украине обещанные боеприпасы», — написал он в соцсети Х.

Как ранее писало агентство Bloomberg, Евросоюз проинформировал страны — члены объединения, что вряд ли сможет выполнить обещание по поставкам 1 млн боеприпасов на Украину до марта следующего года.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

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