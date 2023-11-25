Немецкий бизнесмен Дотком назвал обещания ЕС Украине символичными
«Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь символический характер. ЕС не поставляет Украине обещанные боеприпасы», — написал он в соцсети Х.
Как ранее писало агентство Bloomberg, Евросоюз проинформировал страны — члены объединения, что вряд ли сможет выполнить обещание по поставкам 1 млн боеприпасов на Украину до марта следующего года.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.