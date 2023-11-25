Экс-советник Пентагона Макгрегор: США отправили Украине почти все военные запасы

США отправили на Украину почти все военные запасы, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы отправили на Украину почти все наши военные запасы, системы вооружения и боеприпасы. У нас осталось не так уж много. Война на Украине проиграна», — заявил он в своём микроблоге.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи США и их партнёров.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, что у США нет для Киева «волшебной палочки» в конфликте с Россией.

Вместе с тем он заявил о возможности Украины продолжить наступление зимой.