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Пентагон: США продолжат финансировать Украину только при одобрении конгресса

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США смогут продолжить финансирование Украины только в случае, если это решение одобрит конгресс, сообщили в Пентагоне.
Пентагон: США продолжат финансировать Украину только при одобрении конгресса
  • AP

«Только если конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину. Нам нужна помощь конгресса», — заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи США и их союзников.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США планируют бросить Украину, так как киевский режим скоро падёт, а стратегические риски для Вашингтона растут.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине.

Он заявил, что американская поддержка украинских войск ограждает Вооружённые силы США от прямого участия в конфликте.

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