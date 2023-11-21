США смогут продолжить финансирование Украины только в случае, если это решение одобрит конгресс, сообщили в Пентагоне.

«Только если конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину. Нам нужна помощь конгресса», — заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи США и их союзников.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США планируют бросить Украину, так как киевский режим скоро падёт, а стратегические риски для Вашингтона растут.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине.

Он заявил, что американская поддержка украинских войск ограждает Вооружённые силы США от прямого участия в конфликте.