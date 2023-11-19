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Полянский: США планируют бросить Украину, так как киевский режим скоро падёт

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США планируют бросить Украину, так как киевский режим скоро падёт, а стратегические риски для Вашингтона растут, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский: США планируют бросить Украину, так как киевский режим скоро падёт
  • AP
  • © John Minchillo

«Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими её вассалами. В результате США столкнулись... с возросшими стратегическими рисками», — написал он в соцсети X.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине.

Он заявил, что американская поддержка украинских войск ограждает Вооружённые силы США от прямого участия в конфликте.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире украинского канала «Эспрессо» отметил, что ситуация с поставками ВСУ «пошла по худшему сценарию».

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