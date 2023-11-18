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Экс-посол Украины в США: ситуация с поставками ВСУ «пошла по худшему сценарию»

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В Киеве обсуждали разные варианты развития событий с американской помощью украинским вооружённым силам и рассчитывали на оптимистичный сценарий, а он пошёл по самому негативному пути для Украины.
Экс-посол Украины в США: ситуация с поставками ВСУ «пошла по худшему сценарию»
  • AP

Такое мнение высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире украинского канала «Эспрессо» по поводу визита в Вашингтон украинской делегации Киева.

Он отметил, что на сегодняшний день республиканцы намерены отодвинуть вопрос поддержки Украины, а что с этим вопросом будет дальше — неизвестно.

«То, что будет уменьшение, уже видно», — добавил Чалый.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине.

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