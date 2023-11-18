Экс-посол Украины в США: ситуация с поставками ВСУ «пошла по худшему сценарию»
- AP
Такое мнение высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире украинского канала «Эспрессо» по поводу визита в Вашингтон украинской делегации Киева.
Он отметил, что на сегодняшний день республиканцы намерены отодвинуть вопрос поддержки Украины, а что с этим вопросом будет дальше — неизвестно.
«То, что будет уменьшение, уже видно», — добавил Чалый.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Украине.