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МИД: нельзя привлекать НАТО к решению проблемы затопленного в Балтике химоружия

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Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что попытки привлечь НАТО к решению вопросов, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, чреваты плачевными последствиями для всего региона.

Об этом сообщает РИА Новости.

«С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъёма затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времён Второй мировой войны», — заявил Беляев. 

При этом он подчеркнул, что обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках.

В пример он привёл Комиссию по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ).

Кроме того, по словам дипломата, подобные действия должны проводиться с обязательным учётом мнения России и других стран — союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков.

В октябре в НАТО сообщили об увеличении интенсивности патрулирования в Балтийском море.

Позже генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после инцидентов на газопроводах «Северный поток» и Balticconnector НАТО усилило защиту инфраструктуры и своё присутствие в Балтийском и Северном морях.

Также стало известно, что США выделят $12 млн на борьбу с «российским влиянием» в вопросах применения химоружия.

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