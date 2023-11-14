Столтенберг: НАТО усилило защиту инфраструктуры и присутствие в Балтийском море

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после инцидентов на газопроводах «Северный поток» и Balticconnector НАТО усилило защиту инфраструктуры и своё присутствие в Балтийском и Северном морях.

Об этом генсек сказал перед началом совместного заседания с министрами обороны стран Европейского союза.

По словам Столтенберга, после инцидентов на газопроводах альянс существенно продвинулся в вопросе морского и воздушного патрулирования.

«И усилил присутствие в Балтийском и Северном морях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко подчеркнул, что закрытие Балтийского моря для прохода судов из России означает его закрытие для всех остальных стран.