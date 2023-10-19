В НАТО сообщили об увеличении интенсивности патрулирования в Балтийском море

Страны НАТО договорились увеличить число патрульных миссий в Балтийском море после аварии на Balticconnector. Об этом говорится в сообщении на сайте альянса.

«НАТО и страны-члены усиливают патрулирование в Балтийском море после недавней аварии на подводной инфраструктуре в регионе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что НАТО будет организовывать дополнительные разведывательные и наблюдательные полёты с использованием самолётов, минных тральщиков и беспилотников.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Позднее криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector. Собранные образцы переданы на экспертизу.