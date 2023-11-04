США выделят $12 млн на борьбу с «российским влиянием» в вопросах применения химоружия

Госдепартамент США планирует повысить осведомлённость партнёров о том, как Россия «подрывает» международное сотрудничество в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. Ведомство профинансирует соответствующую программу. С её описанием ознакомился RT.

Госдепартамент США намерен выделить $12 млн в рамках «Программы по расширению возможностей партнёров в деле противодействия злонамеренному влиянию России в сфере нераспространения».

В американском ведомстве заявили о наличии «хорошо задокументированного опыта» якобы использования Россией химических и радиологических веществ против своих неприятелей. При этом в Госдепе напомнили об инцидентах с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью, а также с Алексеем Навальным. В обоих случаях Запад обвинил Россию в применении веществ нервно-паралитического действия, но до сих пор не предоставил доказательств.

Как подчеркнули в Госдепе, чтобы запутать мировое сообщество, Москва «совершает нападки» на программы и мероприятия, связанные с защитой от химических и биологических угроз.

«Её (России. — RT) кампании по осуществлению злонамеренного влияния призваны подорвать давнее международное единство и сотрудничество, которое десятилетиями имело целью недопущение применения оружия массового уничтожения», — говорится в документе.

В связи с этим новый проект США будет направлен на повышение международной осведомлённости о действиях России в сфере нераспространения, безопасности и общественного здравоохранения.

Кроме того, планируется использовать информацию из открытых источников для выявления «российских сетей», причастных к обеспечению и осуществлению «замыслов» Москвы с помощью химических, биологических и радиологических средств поражения.

Среди задач программы также обозначена подготовка Украины в сфере реагирования на угрозы с применением подобного оружия.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, Вашингтон пытается реанимировать тему о химическом оружии, потому что это вызывает страх.

«Я бы хотел напомнить, что химическое оружие мы всё уничтожили, а США подписали соглашения, но не сделали, объясняя тем, что у них денег нет. Теперь они хотели бы снова вернуть истории со Скрипалями, объявить наших дипломатов персонами нон-грата. Идёт поиск приёмов, которые весьма хорошо апробированы и поддерживаются в СМИ, чтобы повысить градус информационной войны и пытаться побороть в этом пространстве Россию», — сказал Кошкин в разговоре с RT.

В прошлом году Соединённые Штаты уже запускали программу с похожей целью — Вашингтон планировал выстроить потенциал правительств стран-партнёров для выявления случаев использования Россией химических агентов и реагирования на них. Тогда её бюджет составил $3,1 млн.