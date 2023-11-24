NS: Россия и Китай активно отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге
По его словам, Запад теряет союзников среди внеблоковых государств.
Так, как отмечает Мюнхау, Китай стал главным инвестором в Чили. Кроме того, по мнению обозревателя, Китай и Россия крайне активны в Африке.
«Эти страны больше не играют за нас», — цитирует журналиста британское издание New Statesman.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Глобального Юга считают Украину проблемой США и ЕС.
Кроме того, он признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» закончилась.