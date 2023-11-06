Боррель: страны Глобального Юга считают Украину проблемой США и ЕС

Большая часть стран Глобального Юга считают украинский конфликт не глобальной, а региональной проблемой, которую должны решить США и ЕС. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Большинство стран Глобального Юга видят Украину не как глобальную проблему, а как региональный конфликт, который касается только Европы и США», — приводит ТАСС его слова на конференции послов стран ЕС.

Боррель подчеркнул, что эти страны призывают быстро решить проблему Украины, так как они несут убытки.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Глобальный Юг видит двойные стандарты в действиях Запада по ситуации в секторе Газа и на Украине.