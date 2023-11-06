RT в Telegram
Подпишись

Боррель признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» закончилась

Короткая ссылка
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» к настоящему моменту закончилась.
Боррель признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» закончилась
  • AP
  • © Francois Walschaerts

Такое мнение Боррель высказал в ходе конференции европейских послов в Брюсселе.

Как отметил еврочиновник, палестино-израильский конфликт и украинский кризис усилили обвинения в адрес западных стран в двойных стандартах.

«Глобальный Юг сформировался в ответ на доминирование Запада… Эта эпоха доминирования завершилась в интеллектуальном плане, надо это признать», — цитирует его РИА Новости.

Боррель добавил, что Запад до конца ещё не осознал последствия этой новой реальности.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить