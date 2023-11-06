Боррель признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» закончилась
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Такое мнение Боррель высказал в ходе конференции европейских послов в Брюсселе.
Как отметил еврочиновник, палестино-израильский конфликт и украинский кризис усилили обвинения в адрес западных стран в двойных стандартах.
«Глобальный Юг сформировался в ответ на доминирование Запада… Эта эпоха доминирования завершилась в интеллектуальном плане, надо это признать», — цитирует его РИА Новости.
Боррель добавил, что Запад до конца ещё не осознал последствия этой новой реальности.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором.