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Politico: в Нью-Джерси приостановлен закон о санкциях за связи с Россией

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Власти штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нём ранее закона о санкциях против связанных с Россией компаний в свете постановления суда.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что причиной стал иск, который подала японская Kyocera и назвала действие закона дискриминационным.

При этом компания заявила об ограничении своего права на свободное владение бизнесом в США.

По данным газеты, на время рассмотрения иска суд обязал власти приостановить действие закона.

Ранее в Figaro заявили, что Западу не удалось ослабить Россию, которая проявила серьёзную стойкость.

Также Минторг США внёс в чёрный список две компании за якобы связи с Россией.

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