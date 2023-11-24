Власти штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нём ранее закона о санкциях против связанных с Россией компаний в свете постановления суда.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что причиной стал иск, который подала японская Kyocera и назвала действие закона дискриминационным.

При этом компания заявила об ограничении своего права на свободное владение бизнесом в США.

По данным газеты, на время рассмотрения иска суд обязал власти приостановить действие закона.

Ранее в Figaro заявили, что Западу не удалось ослабить Россию, которая проявила серьёзную стойкость.

Также Минторг США внёс в чёрный список две компании за якобы связи с Россией.