Politico: в Нью-Джерси приостановлен закон о санкциях за связи с Россией
Об этом пишет Politico.
Отмечается, что причиной стал иск, который подала японская Kyocera и назвала действие закона дискриминационным.
При этом компания заявила об ограничении своего права на свободное владение бизнесом в США.
По данным газеты, на время рассмотрения иска суд обязал власти приостановить действие закона.
Ранее в Figaro заявили, что Западу не удалось ослабить Россию, которая проявила серьёзную стойкость.
Также Минторг США внёс в чёрный список две компании за якобы связи с Россией.