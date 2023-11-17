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Минторг США внёс в чёрный список две компании за якобы связи с Россией

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Американское Министерство торговли решило ввести экспортные ограничения в отношении четырёх компаний, две из которых якобы связаны с Россией.
Минторг США внёс в чёрный список две компании за якобы связи с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Федеральный реестр.  

Уточняется, что американское бюро по вопросам промышленности и безопасности внесло в чёрный список компанию Novax Group S. A., якобы связанную с Россией, Венесуэлой, Коста-Рикой и Панамой, а также Si2 Microsystems Private Limited, которая, по утверждению американской стороны, «оказывала поддержку российской военной и/или оборонной промышленности».

Также в чёрный список попали Zero Waste Global SA, связанная с Венесуэлой и Панамой и испанская Aerofalcon S. L. за «деятельность, противоречащую национальным интересам США».

Ранее Минфин США внёс в санкционный список по России три нефтяных танкера.

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