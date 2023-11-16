Минфин США внёс в санкционный список по России три нефтяных танкера
Минфин: США ввели антироссийские санкции против трёх морских судов
- AP
- © Patrick Semansky
Об этом заявили в Управлении по контролю над иностранными активами Минфина Соединённых Штатов.
Как передаёт ТАСС, в список попал танкер Kazan, связанный с Kazan Shipping Inc., Ligovsky Prospect (Progress Shipping Company ltd.) и NS Century (Gallion Navigation Inc.).
Эти судна зарегистрированы под флагом Либерии.
11 октября российский президент Владимир Путин подчеркнул, что попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления.