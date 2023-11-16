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Минфин США внёс в санкционный список по России три нефтяных танкера

Минфин: США ввели антироссийские санкции против трёх морских судов

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США внесли три нефтяных танкера в санкционный список по России.
Минфин США внёс в санкционный список по России три нефтяных танкера
  • AP
  • © Patrick Semansky

Об этом заявили в Управлении по контролю над иностранными активами Минфина Соединённых Штатов.

Как передаёт ТАСС, в список попал танкер Kazan, связанный с Kazan Shipping Inc., Ligovsky Prospect (Progress Shipping Company ltd.) и NS Century (Gallion Navigation Inc.).

Эти судна зарегистрированы под флагом Либерии.

11 октября российский президент Владимир Путин подчеркнул, что попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления.

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