Дипломат Стано допустил принятие Молдавии и Грузии в ЕС по частям

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Об этом пишет газета «Известия».

Дипломат подчеркнул, что будущее Грузии и Молдавии в составе Европы не может оказаться «в заложниках конфликтов».

«Мы продолжаем твёрдо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдавии», — сказал Стано.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили выразила предположение, что Грузия, Молдавия и Украина войдут в ЕС одновременно.

В начале ноября ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус страны — кандидата в Евросоюз.

Также австрийский президент Александр Ван дер Беллен заявил, что Австрия поддерживает Молдавию на её пути вступления в Европейский союз.