Дипломат Стано допустил принятие Молдавии и Грузии в ЕС по частям
Об этом пишет газета «Известия».
Дипломат подчеркнул, что будущее Грузии и Молдавии в составе Европы не может оказаться «в заложниках конфликтов».
«Мы продолжаем твёрдо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдавии», — сказал Стано.
Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили выразила предположение, что Грузия, Молдавия и Украина войдут в ЕС одновременно.
В начале ноября ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус страны — кандидата в Евросоюз.
Также австрийский президент Александр Ван дер Беллен заявил, что Австрия поддерживает Молдавию на её пути вступления в Европейский союз.