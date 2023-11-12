Зурабишвили считает, что Грузия, Молдавия и Украина войдут в ЕС одновременно

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что Грузия, Молдавия и Украина войдут в состав Евросоюза одновременно, как «трио». Такое мнение она выразила в интервью французскому каналу LCI.

«Я думаю, это произойдёт одновременно», — сказала политик.

Как отмечали в Тбилиси ранее, Зурабишвили отправилась с визитом во Францию без предварительного одобрения такой поездки со стороны грузинского правительства.

8 ноября Еврокомиссия решила дать рекомендацию по предоставлению Грузии статуса страны — кандидата на вступление в Европейский союз.

Также Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.