Зурабишвили вновь отправилась в зарубежный визит без одобрения правительства
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на грузинский кабмин.
«Нет, она (Зурабишвили. — RT) к нам за разрешением не обращалась», — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
16 октября Конституционный суд Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого. Это позволило начать процедуру её отстранения.
При этом позже импичмент Зурабишвили не состоялся, за проголосовали лишь 86 депутатов из 100 необходимых.