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Зурабишвили вновь отправилась в зарубежный визит без одобрения правительства

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом во Францию без предварительного одобрения такой поездки со стороны грузинского правительства.
Зурабишвили вновь отправилась в зарубежный визит без одобрения правительства
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на грузинский кабмин.

«Нет, она (Зурабишвили. — RT) к нам за разрешением не обращалась», — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

16 октября Конституционный суд Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого. Это позволило начать процедуру её отстранения.

При этом позже импичмент Зурабишвили не состоялся, за проголосовали лишь 86 депутатов из 100 необходимых.

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