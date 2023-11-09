Зурабишвили вновь отправилась в зарубежный визит без одобрения правительства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом во Францию без предварительного одобрения такой поездки со стороны грузинского правительства.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на грузинский кабмин.

«Нет, она (Зурабишвили. — RT) к нам за разрешением не обращалась», — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

16 октября Конституционный суд Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого. Это позволило начать процедуру её отстранения.

При этом позже импичмент Зурабишвили не состоялся, за проголосовали лишь 86 депутатов из 100 необходимых.