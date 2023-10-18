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Импичмент президента Грузии Зурабишвили не состоялся

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Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили не состоялся, за проголосовали лишь 86 депутатов из 100 необходимых. Против проголосовал один человек.
Импичмент президента Грузии Зурабишвили не состоялся
  • AP

Оппозиция в зале заседаний во время голосования не присутствовала, сообщает Sputnik Грузия.

18 октября в грузинском парламенте в день обсуждения импичмента ввели особый режим безопасности для обеспечения защиты депутатов и сотрудников. 

16 октября Конституционный суд Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого. Это позволило начать процедуру её отстранения.

Сама Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку.

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