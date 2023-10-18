Импичмент президента Грузии Зурабишвили не состоялся
- AP
Оппозиция в зале заседаний во время голосования не присутствовала, сообщает Sputnik Грузия.
18 октября в грузинском парламенте в день обсуждения импичмента ввели особый режим безопасности для обеспечения защиты депутатов и сотрудников.
16 октября Конституционный суд Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого. Это позволило начать процедуру её отстранения.
Сама Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку.