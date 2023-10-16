Президент Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку
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«Я никуда не ухожу. Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть», — цитирует её ТАСС.
По словам Зурабишвили, на посту президента она борется за «европейское будущее» Грузии.
16 октября Конституционный суд Грузии признал Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого.
Отмечается, что это позволяет начать процедуру импичмента Зурабишвили.