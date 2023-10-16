Президент Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после того, как Конституционный суд страны признал её нарушившей закон.

«Я никуда не ухожу. Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть», — цитирует её ТАСС.

По словам Зурабишвили, на посту президента она борется за «европейское будущее» Грузии.

16 октября Конституционный суд Грузии признал Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого.

Отмечается, что это позволяет начать процедуру импичмента Зурабишвили.