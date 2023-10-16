Узнать больше

КС Грузии признал Зурабишвили нарушителем и разрешил начать процедуру импичмента

Короткая ссылка
Конституционный суд Грузии признал президента республики Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого.
КС Грузии признал Зурабишвили нарушителем и разрешил начать процедуру импичмента
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил председатель грузинского КС Мераб Турава.

Отмечается, что это позволяет начать процедуру импичмента Зурабишвили.

По словам Туравы, Зурабишвили во время зарубежных рабочих визитов в августе и сентябре осуществила «представительское полномочие в сфере внешней политики», не имея на то согласие со стороны правительства. Таким образом, она нарушила конституцию, объяснил председатель Конституционного суда.

При этом данное решение нужно ещё утвердить парламенту, для этого требуется 100 голосов депутатов. У парламентского большинства в Грузии 84 голоса из 150.

В случае утверждения решения Конституционного суда парламентом Зурабишвили будет отстранена от должности в порядке импичмента.

В сентябре Конституционный суд Грузии принял на рассмотрение представление Зурабишвили к импичменту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить