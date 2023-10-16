КС Грузии признал Зурабишвили нарушителем и разрешил начать процедуру импичмента

Конституционный суд Грузии признал президента республики Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж, несмотря на отсутствие у неё разрешения правительства для этого.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил председатель грузинского КС Мераб Турава.

Отмечается, что это позволяет начать процедуру импичмента Зурабишвили.

По словам Туравы, Зурабишвили во время зарубежных рабочих визитов в августе и сентябре осуществила «представительское полномочие в сфере внешней политики», не имея на то согласие со стороны правительства. Таким образом, она нарушила конституцию, объяснил председатель Конституционного суда.

При этом данное решение нужно ещё утвердить парламенту, для этого требуется 100 голосов депутатов. У парламентского большинства в Грузии 84 голоса из 150.

В случае утверждения решения Конституционного суда парламентом Зурабишвили будет отстранена от должности в порядке импичмента.

В сентябре Конституционный суд Грузии принял на рассмотрение представление Зурабишвили к импичменту.