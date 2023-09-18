Конституционный суд Грузии рассмотрит представление Зурабишвили к импичменту

В Грузии Конституционный суд принял на рассмотрение представление президента Саломе Зурабишвили к импичменту.

Как отмечает Sputnik Грузия, заключение парламенту будет представлено в течение месяца, а отсчёт начался 14 сентября.

1 сентября правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента действующего президента из-за её визита в Европу вопреки отказу кабмина.

Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили нарушает конституцию страны, потому что без согласия властей совершает поездки в Европу.