Конституционный суд Грузии рассмотрит представление Зурабишвили к импичменту
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Как отмечает Sputnik Грузия, заключение парламенту будет представлено в течение месяца, а отсчёт начался 14 сентября.
1 сентября правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента действующего президента из-за её визита в Европу вопреки отказу кабмина.
Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили нарушает конституцию страны, потому что без согласия властей совершает поездки в Европу.