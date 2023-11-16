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Австрийский президент: Австрия поддерживает Молдавию на пути вступления в ЕС

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Австрийский президент Александр Ван дер Беллен заявил, что Австрия поддерживает Молдавию на её пути вступления в Европейский союз.
Австрийский президент: Австрия поддерживает Молдавию на пути вступления в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Австрия поддерживает сближение Молдавии с ЕС. Предоставление статуса кандидата в прошлом году стало важным знаком», — говорится в сообщении.

При этом он отметил, что Молдавии перед вступлением в ЕС необходимо провести ряд важных реформ.

Ван дер Беллен подчеркнул, что будущее Молдавии — в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае принятия Украины и Молдавии в ЕС они быстро «обескровят» и «обезжирят» Европу.

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