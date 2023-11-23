Министр обороны Израиля заявил, что операция в Газе продлится минимум два месяца

Предстоящее перемирие в секторе Газа будет коротким, армия Израиля продолжит боевые действия, военная операция продлится ещё минимум два месяца.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военнослужащими 13-й флотилии — спецподразделения израильских ВМС.

«Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается ещё два месяца боевых действий», — цитирует министра Ynet.

По его оценкам, в ближайшие месяц или два «будут интенсивные бои».

Перемирие между армией Израиля и силами ХАМАС в секторе Газа начнётся 24 ноября, в пятницу, в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

Как ожидается, Катар во время прекращения боевых действий будет ежедневно получать списки освобождаемых палестинским движением заложников.

При этом Израиль сразу возобновит боевые действия в секторе Газа, если режим прекращения огня в анклаве будет нарушен, предупредил премьер Биньямин Нетаньяху.