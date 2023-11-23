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Катар будет ежедневно получать списки освобождаемых ХАМАС заложников

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Катар во время прекращения боевых действий будет ежедневно получать списки освобождаемых палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом сообщил государственный министр в МИД эмирата Мухаммед аль-Хулайфи.
Катар будет ежедневно получать списки освобождаемых ХАМАС заложников
  • AFP

«К первым часам подписания соглашений нас будут ежедневно извещать об официальном списке людей», — приводит ТАСС заявление.

Аль-Хулайфи подчеркнул, что Катар проинформирует страны, чьи заложники будут освобождены.

Ранее в МИД Катара сообщили, что время вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа будет объявлено в ближайшие часы.

22 ноября стало известно, что Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

Позже ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

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