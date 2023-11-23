Катар будет ежедневно получать списки освобождаемых ХАМАС заложников
- AFP
«К первым часам подписания соглашений нас будут ежедневно извещать об официальном списке людей», — приводит ТАСС заявление.
Аль-Хулайфи подчеркнул, что Катар проинформирует страны, чьи заложники будут освобождены.
Ранее в МИД Катара сообщили, что время вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа будет объявлено в ближайшие часы.
22 ноября стало известно, что Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.
Позже ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.