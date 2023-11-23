МИД Катара: время начала действия режима прекращения огня в Газе вскоре объявят
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Об этом сообщили в МИД Катара.
«Время вступления в силу соглашения о перемирии будет объявлено в ближайшие часы», — приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве заявили, что Катар работает с Израилем и ХАМАС над скорейшим вступлением в силу гуманитарной паузы в секторе Газа.
Ранее стало известно, что израильские военные уничтожили на севере сектора Газа до 12 батальонов бойцов палестинского движения ХАМАС.