МИД Катара: время начала действия режима прекращения огня в Газе вскоре объявят

Время вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа будет объявлено в ближайшие часы.

Об этом сообщили в МИД Катара.

«Время вступления в силу соглашения о перемирии будет объявлено в ближайшие часы», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве заявили, что Катар работает с Израилем и ХАМАС над скорейшим вступлением в силу гуманитарной паузы в секторе Газа.

Ранее стало известно, что израильские военные уничтожили на севере сектора Газа до 12 батальонов бойцов палестинского движения ХАМАС.