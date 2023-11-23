RT в Telegram
Подпишись

МИД Катара: время начала действия режима прекращения огня в Газе вскоре объявят

Короткая ссылка
Время вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа будет объявлено в ближайшие часы.
МИД Катара: время начала действия режима прекращения огня в Газе вскоре объявят
  • AP
  • © Hatem Moussa

Об этом сообщили в МИД Катара.

«Время вступления в силу соглашения о перемирии будет объявлено в ближайшие часы», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве заявили, что Катар работает с Израилем и ХАМАС над скорейшим вступлением в силу гуманитарной паузы в секторе Газа.

Ранее стало известно, что израильские военные уничтожили на севере сектора Газа до 12 батальонов бойцов палестинского движения ХАМАС. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить