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В Израиле заявили об уничтожении до 12 батальонов бойцов ХАМАС на севере Газы

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Израильские военные уничтожили на севере сектора Газа до 12 батальонов бойцов палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.
В Израиле заявили об уничтожении до 12 батальонов бойцов ХАМАС на севере Газы
  • AP
  • © Victor R. Caivano

Он подчеркнул, что ВС Израиля достигают «стабильного и методичного прогресса» в северной части сектора Газа.

«Мы вели бои и вывели из строя от 11 до 12 из дюжины батальонов ХАМАС в северной Газе», — сказал Конрикус в интервью телеканалу ILTV.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

По словам израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, армия Израиля продолжит выполнять свои задачи по уничтожению ХАМАС в секторе Газа после того, как закончится пауза в рамках сделки с палестинским движением.

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