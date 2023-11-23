В Израиле заявили об уничтожении до 12 батальонов бойцов ХАМАС на севере Газы

Израильские военные уничтожили на севере сектора Газа до 12 батальонов бойцов палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

Он подчеркнул, что ВС Израиля достигают «стабильного и методичного прогресса» в северной части сектора Газа.

«Мы вели бои и вывели из строя от 11 до 12 из дюжины батальонов ХАМАС в северной Газе», — сказал Конрикус в интервью телеканалу ILTV.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

По словам израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, армия Израиля продолжит выполнять свои задачи по уничтожению ХАМАС в секторе Газа после того, как закончится пауза в рамках сделки с палестинским движением.