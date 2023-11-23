В Израиле заявили об уничтожении до 12 батальонов бойцов ХАМАС на севере Газы
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Он подчеркнул, что ВС Израиля достигают «стабильного и методичного прогресса» в северной части сектора Газа.
«Мы вели бои и вывели из строя от 11 до 12 из дюжины батальонов ХАМАС в северной Газе», — сказал Конрикус в интервью телеканалу ILTV.
Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.
ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.
По словам израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, армия Израиля продолжит выполнять свои задачи по уничтожению ХАМАС в секторе Газа после того, как закончится пауза в рамках сделки с палестинским движением.