Постпред Израиля: ЦАХАЛ продолжит уничтожение ХАМАС после завершения паузы

Армия Израиля продолжит выполнять свои задачи по уничтожению ХАМАС в секторе Газа после того, как закончится пауза в рамках сделки с палестинским движением. Об этом заявил израильский постпред при ООН Гилад Эрдан во время заседания Совбеза.

«Прошу, пусть у вас не будет никаких заблуждений — как только пауза завершится, мы будем полной силой продолжать решение наших задач и не остановимся, пока весь потенциал ХАМАС не будет уничтожен», — сказал дипломат.

Израильская армия не позволит ХАМАС управлять сектором Газа, подчеркнул он.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.