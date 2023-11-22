Постпред Израиля: ЦАХАЛ продолжит уничтожение ХАМАС после завершения паузы
- AP
«Прошу, пусть у вас не будет никаких заблуждений — как только пауза завершится, мы будем полной силой продолжать решение наших задач и не остановимся, пока весь потенциал ХАМАС не будет уничтожен», — сказал дипломат.
Израильская армия не позволит ХАМАС управлять сектором Газа, подчеркнул он.
Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.
ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.