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Постпред Израиля: ЦАХАЛ продолжит уничтожение ХАМАС после завершения паузы

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Армия Израиля продолжит выполнять свои задачи по уничтожению ХАМАС в секторе Газа после того, как закончится пауза в рамках сделки с палестинским движением. Об этом заявил израильский постпред при ООН Гилад Эрдан во время заседания Совбеза.
Постпред Израиля: ЦАХАЛ продолжит уничтожение ХАМАС после завершения паузы
  • AP

«Прошу, пусть у вас не будет никаких заблуждений — как только пауза завершится, мы будем полной силой продолжать решение наших задач и не остановимся, пока весь потенциал ХАМАС не будет уничтожен», — сказал дипломат.

Израильская армия не позволит ХАМАС управлять сектором Газа, подчеркнул он.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

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