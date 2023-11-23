Перемирие в секторе Газа начнётся утром 24 ноября
- AP
«Министерство иностранных дел Катара сообщает, что перемирие начнётся в 07:00 в пятницу», — передаёт сообщение МИД Al Jazeera.
Израильский посол в России Александр Бен Цви ранее не исключил, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС может начаться 24 ноября.
Как ожидается, Катар во время прекращения боевых действий будет ежедневно получать списки освобождаемых палестинским движением заложников.
При этом Израиль сразу возобновит боевые действия в секторе Газа, если режим прекращения огня в анклаве будет нарушен, предупредил премьер Биньямин Нетаньяху.