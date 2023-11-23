Перемирие в секторе Газа начнётся утром 24 ноября

Перемирие между армией Израиля и силами ХАМАС в секторе Газа начнётся 24 ноября, в пятницу, в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Об этом сообщило Министерство иностранных дел Катара.

«Министерство иностранных дел Катара сообщает, что перемирие начнётся в 07:00 в пятницу», — передаёт сообщение МИД Al Jazeera.

Израильский посол в России Александр Бен Цви ранее не исключил, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС может начаться 24 ноября.

Как ожидается, Катар во время прекращения боевых действий будет ежедневно получать списки освобождаемых палестинским движением заложников.

При этом Израиль сразу возобновит боевые действия в секторе Газа, если режим прекращения огня в анклаве будет нарушен, предупредил премьер Биньямин Нетаньяху.