Нетаньяху: Израиль сразу возобновит удары, если режим тишины в Газе нарушат
Его слова приводит ТАСС.
«Мы будем действовать с умом, а по окончании дней перемирия мы вернёмся к войне. Возможно, нам придётся сделать это намного раньше, возможно, будет нарушение [перемирия], и мы не будем стоять, как овцы», — сказал политик.
Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников. ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.
Вместе с этим израильский постпред при ООН Гилад Эрдан предупредил, что армия Израиля продолжит выполнять свои задачи по уничтожению ХАМАС в секторе Газа после того, как закончится пауза в рамках сделки с палестинским движением.