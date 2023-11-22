Нетаньяху: Израиль сразу возобновит удары, если режим тишины в Газе нарушат

Израиль сразу возобновит боевые действия в секторе Газа, если режим прекращения огня в анклаве будет нарушен, предупредил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Его слова приводит ТАСС.

«Мы будем действовать с умом, а по окончании дней перемирия мы вернёмся к войне. Возможно, нам придётся сделать это намного раньше, возможно, будет нарушение [перемирия], и мы не будем стоять, как овцы», — сказал политик.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников. ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

Вместе с этим израильский постпред при ООН Гилад Эрдан предупредил, что армия Израиля продолжит выполнять свои задачи по уничтожению ХАМАС в секторе Газа после того, как закончится пауза в рамках сделки с палестинским движением.