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Ас-Сиси: перемещение палестинцев из Газы в Египет является красной линией

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Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что перемещение палестинцев из сектора Газа в Египет является красной линией для Каира.
Ас-Сиси: перемещение палестинцев из Газы в Египет является красной линией
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Не быть перемещению палестинцев в Египет, это является красной линией для нас», — заявил он.

По словам ас-Сиси, Каир считает неприемлемым «насильственное перемещение палестинцев» для ликвидации палестинской проблемы.

18 октября глава иорданского МИД Айман ас-Сафади заявил, что Иордания не допустит перемещения населения Палестины на территорию страны.

23 октября официальный представитель израильского МИД Хасан Каабия заявил, что Израиль не требовал от жителей сектора Газа перемещаться на территорию Египта.

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