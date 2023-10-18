МИД: Иордания не допустит перемещения палестинцев на территорию страны

Глава иорданского МИД Айман ас-Сафади заявил, что Иордания не допустит перемещения населения Палестины на территорию страны.

«Мы никогда не допустим нового перемещения населения, которое, кстати, считается военным преступлением согласно международному праву», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что власти Иордании также предпримут все усилия, чтобы не позволить Израилю переместить конфликт на территорию иорданского государства.

Ранее иорданский король Абдалла II заявил, что Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев из сектора Газа.