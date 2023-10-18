Узнать больше

МИД: Иордания не допустит перемещения палестинцев на территорию страны

Короткая ссылка
Глава иорданского МИД Айман ас-Сафади заявил, что Иордания не допустит перемещения населения Палестины на территорию страны.
МИД: Иордания не допустит перемещения палестинцев на территорию страны
  • РИА Новости

«Мы никогда не допустим нового перемещения населения, которое, кстати, считается военным преступлением согласно международному праву», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что власти Иордании также предпримут все усилия, чтобы не позволить Израилю переместить конфликт на территорию иорданского государства.

Ранее иорданский король Абдалла II заявил, что Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев из сектора Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить