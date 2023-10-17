Король Абдалла: Иордания и Египет не смогут принять беженцев из сектора Газа
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Об этом иорданский король сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Я решительно выступаю не только от имени Иордании, но и от имени наших братьев в Египте, ни Иордания, ни Египет не смогут принять беженцев», — цитирует его РИА Новости.
По словам Абдаллы II, эту ситуацию необходимо решать на палестинских территориях и не выносить её за пределы сектора Газа и Западного берега Иордана.
«Невозможно пытаться навязать ситуацию, связанную с будущим палестинцев, другим странам», — сказал он.
Ранее газета Financial Times писала, что власти Египта разозлились на Запад из-за оказываемого давления в вопросе размещения беженцев из сектора Газа и пригрозили отправить мигрантов в страны ЕС.