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FT: Египет пригрозил Западу отправить беженцев из сектора Газа в страны ЕС

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Власти Египта разозлились на Запад из-за оказываемого давления в вопросе размещения беженцев из сектора Газа и пригрозили отправить мигрантов в страны ЕС.
FT: Египет пригрозил Западу отправить беженцев из сектора Газа в страны ЕС
  • AP
  • © Fatima Shbair

«Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте», — цитирует газета Financial Times слова анонимного высокопоставленного египетского чиновника в разговоре с коллегой из Европы.

По данным издания, в Каире опасаются, что Запад начнёт настойчиво предлагать разместить беженцев на Синайском полуострове. 

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ранее сообщило, что число внутренне перемещённых лиц в секторе Газа достигло 600 тыс.

Также сообщалось, что с начала эскалации конфликта свои дома покинули около 340 тыс. жителей Газы.

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