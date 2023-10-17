FT: Египет пригрозил Западу отправить беженцев из сектора Газа в страны ЕС

Власти Египта разозлились на Запад из-за оказываемого давления в вопросе размещения беженцев из сектора Газа и пригрозили отправить мигрантов в страны ЕС.

«Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте», — цитирует газета Financial Times слова анонимного высокопоставленного египетского чиновника в разговоре с коллегой из Европы.

По данным издания, в Каире опасаются, что Запад начнёт настойчиво предлагать разместить беженцев на Синайском полуострове.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ранее сообщило, что число внутренне перемещённых лиц в секторе Газа достигло 600 тыс.

Также сообщалось, что с начала эскалации конфликта свои дома покинули около 340 тыс. жителей Газы.