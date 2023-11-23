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Bloomberg: ЕС намерен выделить Венгрии около €1 млрд

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Европейский союз может в скором времени выделить Венгрии около €1 млрд на фоне продолжающихся нападок на блок со стороны премьер-министра страны Виктора Орбана.

Как сообщает Bloomberg, Европейская комиссия завершает рассмотрение соответствующего решения. Как только оно будет принято, власти Венгрии смогут рассчитывать ещё на 20% от грантов в размере €3,9 млрд и €700 млн, запрошенных ранее.

Таким образом, сумма дополнительных средств составит €920 млн.

Ранее Орбан обратился к ЕС с призывом перейти к плану Б по Украине, поскольку Россию победить не получится.

Он также заявил о том, что нынешняя политика Брюсселя может привести к распаду Европейского союза.

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